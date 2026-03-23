Prosegue la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Gerusalemme ha avviato una campagna su larga scala sul paese degli ayatollah. Gli Stati Uniti hanno dato tempo fino alle 24 di oggi a Teheran per sbloccare lo stretto di Hormuz. Ma al momento dall'Iran non arrivano segnali. Si va verso uno scontro ancora più duro. Fonte Israele, gli Usa hanno fissato la fine della guerra il 9 aprile A seguito delle dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, una fonte israeliana ha affermato che gli americani hanno indicato il 9 aprile come data per la fine della guerra, lasciando poco più di due settimane per il conflitto e i negoziati. Lo riporta Ynet. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la giornata di guerra. Donald Trump: "Iran, cambio di regime e rinuncia al nucleare". Fonti israeliane: "Fine guerra il 9 aprile"

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