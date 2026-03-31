L'ex presidente degli Stati Uniti ha nuovamente minacciato l’Iran, affermando che, in assenza di un accordo a breve termine, si procederà alla distruzione delle risorse energetiche e di altre infrastrutture considerate vitali, tra cui potenzialmente gli impianti di desalinizzazione dell’acqua. La dichiarazione arriva in un contesto di tensione tra le due parti riguardo alle negoziazioni per la fine della guerra.

Trump ha minacciato nuovamente la distruzione su vasta scala delle risorse energetiche e di altre infrastrutture vitali dell’Iran, potenzialmente compresi gli impianti di desalinizzazione che forniscono acqua potabile, se non si raggiungerà “a breve” un accordo per porre fine alla guerra. Ha aggiunto che, se non si raggiungerà un accordo “a breve” e se lo Stretto di Hormuz non verrà riaperto immediatamente, gli Stati Uniti amplieranno la loro offensiva “distruggendo completamente” centrali elettriche, pozzi petroliferi, l’isola di Kharg e forse anche gli impianti di desalinizzazione . Lo stretto è una via navigabile cruciale attraverso la quale transita, in tempo di pace, un quinto del petrolio mondiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump minaccia di nuovo l’Iran: “Distruggiamo tutto se non si arriva a un accordo”

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