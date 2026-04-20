Le relazioni tra gli Stati Uniti e l’Iran continuano a essere tese, mentre la Casa Bianca ha annunciato un nuovo giro di incontri con rappresentanti iraniani in Pakistan, previsto per martedì. Nel frattempo, il presidente statunitense ha fatto sapere che, in caso di fallimento dei negoziati, potrebbe prendere misure drastiche contro l’Iran, colpendo centrali e ponti. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Prosegue non senza difficoltà il processo diplomatico tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca ha confermato che JD Vance, Steve Witkoff e Jared Kushner si recheranno in Pakistan per tenere una nuova tornata di colloqui con Teheran martedì. Tuttavia, secondo l’agenzia di stampa iraniana Tasnim (che è collegata ai pasdaran ), la Repubblica islamica non avrebbe ancora deciso se prendere parte o meno a questo round negoziale. “Sono in corso negoziati con gli iraniani e, nonostante quello che si sente dire in pubblico, credo che stiano effettivamente andando bene”, ha dichiarato, domenica, il segretario all’Energia statunitense, Chris Wright. “Credo che avremo una conclusione positiva di questo conflitto”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Trump minaccia l’Iran: “Centrali e ponti nel mirino se salta l’accordo”

Trump minaccia centrali elettriche e ponti in Iran: Aprite lo Stretto, bastardi

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