Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, l’ex presidente ha interrotto bruscamente una giornalista mentre leggeva un manifesto di un individuo di nome Cole Allen. Dopo l’intervento, Trump ha rivolto parole dure nei confronti della giornalista, affrontandola direttamente. L’episodio ha generato una discussione tra i presenti, mentre la giornalista ha continuato a leggere senza ulteriori commenti. La scena si è conclusa con l’intervento degli assistenti presenti in sala.

? Cosa sapere Trump attacca Norah O’Donnell alla Casa Bianca dopo la lettura del manifesto di Cole Allen.. L'incidente interrompe la distensione tra Presidente e stampa dopo l'incursione armata di sabato.. Donald Trump ha attaccato duramente Norah O’Donnell durante un colloquio condotto domenica alla Casa Bianca, reagendo con rabbia alla lettura di passaggi tratti dal manifesto di Cole Allen. L’episodio si è verificato meno di 24 ore dopo il tentativo di incursione armata contro la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca avvenuto sabato. Il clima di distensione che sembrava essersi instaurato tra il Presidente e dopo l’evento del sabato è evaporato rapidamente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro acceso alla Casa Bianca: Trump esplode contro la giornalista

“You’re the Worst Reporter!”, Trump EXPLODES Over Epstein Question by CNN Reporter | AC1Z

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