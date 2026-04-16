Oggi si registra una nuova escalation nel conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, con notizie di tensioni crescenti e minacce ufficiali. La situazione ha causato scompiglio tra i mercati finanziari, portando anche a momenti di panico presso alcune istituzioni bancarie. Nel frattempo, un consigliere del leader iraniano ha rivolto accuse e avvertimenti nei confronti dell’amministrazione americana, mentre si mantiene il rispetto del cessate il fuoco, previsto fino al 22 aprile.

Prosegue la guerra contro l'Iran mossa da Usa e Israele, anche se regge il cessate il fuoco la cui scadenza è fissata per il 22 aprile. Stando alle indiscrezioni si tratta per una proroga, la Casa Bianca fa sapere, però, di non aver chiesto una proroga della tregua. Al centro sempre Hormuz, lo stretto tenuto sotto scacco dal regime. Così come prosegue, pur tra qualche eccezione, il blocco navale imposto da Donald Trump. A tal proposito, l'Iran minaccia: "Trump fa il poliziotto, ma le navi Usa rischiano". Qui il racconto della giornata di guerra. Cina, riapertura Stretto di Hormuz è richiesta internazionale Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha dichiarato al suo omologo iraniano Abbas Araghchi durante una telefonata che la riapertura dello Stretto di Hormuz è una richiesta unanime della comunità internazionale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guerra in Iran, la giornata. Panico a Goldman Sachs. Il consigliere di Khamenei minaccia Trump

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