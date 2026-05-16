Stati Uniti e Israele stanno rafforzando i preparativi militari in vista di una possibile ripresa degli attacchi contro l’Iran, con i più intensi da quando è stato firmato il cessate il fuoco. Secondo fonti, i due paesi sarebbero pronti a intervenire già dalla prossima settimana, con l’obiettivo di agire contro obiettivi iraniani. La situazione sembra aver raggiunto un punto di tensione elevato, mentre le autorità di entrambe le nazioni continuano a pianificare le prossime mosse.

Stati Uniti e Israele sarebbero «impegnati in intensi preparativi — i più grandi da quando il cessate il fuoco è entrato in vigore — per la possibile ripresa degli attacchi contro l’IRAN già dalla prossima settimana». Lo sostiene il New York Times che cita due funzionari mediorientali. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è rientrato dalla China venerdì e, scrive il quotidiano Usa che cita i suoi consiglieri, non avrebbe «ancora preso una decisione sui prossimi passi» sull’Iran. Trump avrebbe perso la pazienza dopo i ripetuti attacchi dell’Iran contro truppe statunitensi e alleati di Washington nonostante il cessate il fuoco in vigore dall’inizio di aprile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Israele e Usa si preparano a un ritorno degli attacchi contro l’Iran, “Trump avrebbe perso la pazienza”

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