Colleferro In trasferta da Napoli per tentare truffe agli anziani La Polizia di Stato denuncia due persone per truffa aggravata

Nella mattinata di ieri, 15 maggio, diverse segnalazioni sono arrivate al Numero Unico di Emergenza riguardo a tentativi di truffa rivolti a persone anziane nel territorio di Colleferro. La Polizia di Stato ha individuato e denunciato due persone, provenienti da una città del sud Italia, ritenute responsabili di aver messo in atto diverse azioni fraudolente con l’obiettivo di truffare anziani. Le autorità hanno comunicato che le indagini proseguono per accertare eventuali altri episodi e responsabilità.

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Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nella mattinata di ieri, 15 Maggio, numerose segnalazioni giungevano al NUE 112 riguardanti diversi tentativi di truffa ai L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. In trasferta da Napoli per tentare truffe agli anziani. La Polizia di Stato denuncia due persone per truffa aggravata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Prosegue la sensibilizzazione della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani: incontro a CollescipoliProsegue la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani fortemente voluta dal Questore Abenante, con l’obiettivo di mettere in...