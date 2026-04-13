Minaccia di impiccarsi nella sua abitazione | 60enne salvato da intervento congiunto di carabinieri e polizia

Un uomo di 60 anni, residente ad Aci Sant'Antonio, ha chiamato la polizia annunciando di voler compiere un gesto estremo nella sua abitazione. Immediatamente sono intervenuti agenti del commissariato di Acireale e i carabinieri, che sono riusciti a bloccare la sua intenzione e a metterlo in salvo. L’uomo si trovava da solo in casa al momento dell’intervento.

Un uomo di 60 anni, residente ad Aci Sant'Antonio e solo in casa, ha contattato la sala operativa del commissariato di polizia di stato di Acireale comunicando la propria intenzione di togliersi la vita. L'uomo versava in uno stato di profondo disagio personale. Il poliziotto che ha ricevuto la.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Paura a Caltavuturo, incendio in un'abitazione: salvato un 60enne Spaccia cocaina nella sua abitazione: i carabinieri fanno irruzione e l'arrestanoIn totale sequestrati 33 dosi di cocaina, già suddivise in quantità differenti e pronte per essere cedute agli acquirenti, un bilancino di precisione...