Mandorlini mette in guardia il Ravenna | La gioia va contenuta porta via energie

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia della trasferta a Salerno, l'allenatore del Ravenna ha parlato del cammino che ha portato la squadra ai quarti di finale dei playoff. In una dichiarazione, ha invitato a mantenere sotto controllo la gioia per i risultati ottenuti, sottolineando che questa può influire sulle energie disponibili. Le sue parole si sono concentrate sulla necessità di gestire l’entusiasmo e di prepararsi al meglio per la prossima sfida.

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Alla vigilia della partenza per Salerno, mister Andrea Mandorlini si è soffermato soprattutto sul percorso che ha portato il Ravenna ai quarti di finale dei playoff. Un percorso fatto di 5 vittorie consecutive in regular season (senza subire reti), prima dei 2 pareggi in rimonta contro il Cittadella negli ottavi. Mister Mandorlini, pur dominando le due gare del 1° turno, non siete riusciti a portare a casa un successo e, anzi, avete dovuto rincorrere. Come mai? "Il calcio è strano. È vero, siamo stati costretti a rimontare, ma questo, appunto, è il calcio. La partita da fare era quella, anche se abbiamo creato tanto e sbagliato altrettanto. Però la squadra ha giocato, non ha mai perso la testa, è sempre stata molto concentrata in quello che doveva fare, e quindi, questo risultato vale tanto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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