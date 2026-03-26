Nelle ultime ore, a Tavernerio e Villa Guardia, due tentativi di truffa indirizzati ad anziani sono stati evitati grazie alla prontezza delle vittime, che hanno sospettato delle manovre sospette e sono riuscite a riconoscere il tentativo di raggiro. Le autorità non hanno ancora comunicato dettagli sulle modalità delle truffe o sui responsabili.

Tavernerio (Como), 26 marzo 2026 – Altri due tentativi di truffa a persone anziane sono stati sventati nelle ultime ore grazie alla capacità delle vittime si insospettirsi e intuire che si trattava di raggiri. Le segnalazioni sono giunte ai carabinieri ieri sera da Tavernerio e Villa Guardia: in entrambi i casi le vittime avevano ricevuto una chiamata da parte di un finto appartenente all’Arma dei Carabinieri, che ha prospettato di inesistenti situazioni di emergenza, avanzando richieste di denaro per risolvere in fretta guai di natura giudiziaria. Lucidità e scaltrezza. Ma la immediata lucidità delle persone prese di mira, grazie anche alla consapevolezza maturata con le campagne di prevenzione e le continue informazioni su questi temi, ha consentito di metterle in guardia e sventare la truffa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Truffatori in azione a Tavernerio e Villa Guardia, ma le anziane vittime sventano il raggiro

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