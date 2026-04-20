Finto operatore bancario svuota il conto da una App | truffa da 29mila euro

Un risparmiatore è stato vittima di una truffa online che gli ha portato via 29mila euro dal conto. Un hacker è riuscito a infiltrarsi attraverso un’app bancaria, riuscendo a svuotare il conto in pochi minuti. La vittima si era affidata a una piattaforma digitale apparentemente affidabile, ma dietro la schermata si celava un'operazione fraudolenta. La polizia sta indagando sull’accaduto.

ANCONA - Beffato dalla App. Lì è riuscito a insinuarsi un abile hacker che in pochi minuti ha svuotato il conto di un risparmiatore. Impossibile? No. Tutto è iniziato con un sms che segnala movimenti sospetti sul conto. Poi è arrivata la telefonata con il numero della banca che compariva anche.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Novara, finto ispettore svuota il conto di un'azienda col trucco dello spoofing: truffa da 96mila euro36 mila euro sequestrati in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a seguito di una truffa informatica ai danni di un imprenditore del... Indotto a fare un bonifico da 49mila euro da un finto operatore della BNL: truffa bloccataTempo di lettura: 2 minutiAll’esito di un’articolata attività investigativa coordinata da questa Procura della Repubblica, i militari della Compagnia... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pontinia, finto operatore bancario svuota il conto di un 53enne: tre denunciati per truffa; Trappole nello smartphone: quando il phishing svuota il conto corrente; Talento in scena: ultimi giorni per partecipare al Kids Talent Show. Ancona - Finto operatore bancario svuota un conto da 29mila euro: condannato per truffaANCONA - Un sms che segnalava movimenti sospetti sul conto e una successiva telefonata, apparentemente proveniente dalla banca, hanno indotto un 65enne di Cupramontana (Ancona) a cadere in una truffa ... veratv.it Pontinia, finto operatore bancario svuota il conto di un 53enne: tre denunciati per truffaA Pontinia un 53enne è stato raggirato da un finto operatore bancario e ha subito quattro bonifici fraudolenti per 28.650 euro. Denunciate tre persone ... latinaquotidiano.it Vittima una donna contattata da un finto operatore di banca che le suggeriva come mettere al riparo i suoi risparmi da malintenzionati facebook