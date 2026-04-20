Finto operatore bancario l' ultima truffa | conto prosciugato

Una truffa ha coinvolto diverse persone nella provincia di Ancona, dove un uomo si è spacciato per un operatore bancario attraverso messaggi SMS falsi. Le vittime hanno fornito i propri dati e hanno visto i loro conti correnti svuotati. Le autorità hanno identificato i responsabili e sono state emesse condanne. L’indagine ha portato alla scoperta di questa rete di truffatori che sfruttava la falsità delle comunicazioni online.

Un finto operatore bancario, che aggancia le vittime grazie a un sms altrettanto fake. E i conti correnti che vengono prosciugati: queste le linee essenziali di una vicenda che arriva dalla provincia di Ancona e che si è tradotta in condanne per i responsabili. Tutto prende avvio da un messaggio che segnala presunti movimenti anomali sul conto corrente. Subito dopo arriva una telefonata: sul display compare il numero dell’istituto di credito, in realtà falsificato con la tecnica dello spoofing. Dall’altra parte della linea, un interlocutore che si presenta come addetto della banca e che riesce a conquistare la fiducia della vittima, un 65enne residente a Cupramontana.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Finto operatore bancario, l'ultima truffa: conto prosciugato Palermo: maxi truffa bancaria, tre denunciati Notizie correlate Leggi anche: Finto operatore bancario svuota il conto da una App: truffa da 29mila euro Finto operatore di una banca si fa versare 18mila euro sul contoMovimenti sospetti dal conto corrente, spariscono 18mila euro, ma in realtà si tratta di una truffa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Finto operatore bancario svuota il conto da una App: truffa da 29mila euro; Finto operatore bancario svuota un conto da 29mila euro, condannato per truffa; Truffa dello spoofing a Cesena: i Carabinieri recuperano 15mila euro; Finto operatore bancario gli fa scaricare un’App, rubati oltre 28mila euro: tre denunciati. Ancona - Finto operatore bancario svuota un conto da 29mila euro: condannato per truffaANCONA - Un sms che segnalava movimenti sospetti sul conto e una successiva telefonata, apparentemente proveniente dalla banca, hanno indotto un 65enne di Cupramontana (Ancona) a cadere in una truffa ... veratv.it Pontinia, finto operatore bancario svuota il conto di un 53enne: tre denunciati per truffaA Pontinia un 53enne è stato raggirato da un finto operatore bancario e ha subito quattro bonifici fraudolenti per 28.650 euro. Denunciate tre persone ... latinaquotidiano.it https://veratv.it/articoli/id-81460/ancona---finto-operatore-bancario-svuota-un-conto-da-29mila-euro--condannato-per-truffa - facebook.com facebook