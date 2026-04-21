Caserta trovato morto Vincenzo Iannitti a Sessa Aurunca Era scomparso a marzo Fermato un sospettato

A Sessa Aurunca è stato trovato il corpo di Vincenzo Iannitti, scomparso a marzo. Il cadavere è stato scoperto in un edificio in ristrutturazione a San Castrese. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini e hanno fermato un sospettato. È stata disposta un'autopsia per chiarire le cause del decesso.

Rinvenuto un cadavere in un edificio in ristrutturazione a San Castrese. Indagini dei carabinieri e della Procura, disposta l'autopsia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglioÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Sessa Aurunca, trovato morto Vincenzo Iannitti: indagato un giovaneIl corpo senza vita di Vincenzo Iannitti è stato rinvenuto in un casolare nel territorio di Sessa Aurunca, ponendo fine a un mese di ricerche... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio; Vincenzo trovato morto nello scantinato, Procura indaga per omicidio; Sessa Aurunca, trovato morto il 20enne Vincenzo Iannitti: si indaga per omicidio; Caserta, trovato morto Vincenzo Iannitti a Sessa Aurunca. Era scomparso a marzo. Fermato un sospettato. Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una bustaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Di lui si erano perse le tracce poco più di ... corriereadriatico.it Sessa Aurunca, trovato morto il 20enne Vincenzo Iannitti: si indaga per omicidioSessa Aurunca (Caserta) - Un mese di attesa, appelli e speranze che si infrangono davanti a un ritrovamento che lascia sgomenta un’intera comunità. In una ... pupia.tv Scomparso da un mese, il 20enne Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio. La scoperta in provincia di Caserta - facebook.com facebook ULTIM’ORA. Scomparso da un mese, trovato morto Vincenzo Iannitti: giovane del posto portato in caserma. #chilhavisto #chilhavisters x.com