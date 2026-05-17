Un uomo è stato arrestato dai finanzieri del comando provinciale mentre si trovava nel bar del tribunale. Durante un controllo, è stato trovato in possesso di cocaina, nonostante si trovasse in servizio, distribuendo caffè e colazioni ai clienti. L'arresto è avvenuto sul posto e successivamente ha portato a una condanna. La vicenda si è svolta all’interno di un’area generalmente dedicata alle attività di ristoro e servizio ai visitatori. La vicenda ha avuto ripercussioni legali per l’uomo coinvolto.

Lo avevano arrestato i finanzieri del comando provinciale, trovandolo con la cocaina mentre era regolarmente in servizio al bar del Tribunale distribuendo caffè e colazioni ai clienti. E’ stato condannato a due anni e 8 mesi di reclusione Giovanni Cellini l’ex gestore del locale a piano terra di palazzo di giustizia. I militari delle Fiamme Gialle dopo aver fermato all’esterno del locale un uomo in possesso di tre grammi di cocaina, erano entrati nel bar sequestrando altri 50 grammi di sostanza che Cellini aveva consegnato spontaneamente. Il Comune di Spezia ha poi proceduto alla revoca della concessione dell’esercizio riassegnandolo nei mesi successivi dopo una gara a un’altra gestione del tutto estranea ai fatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trovato con la droga nel bar del tribunale. Arrestato dalla Finanza, arriva la condanna

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