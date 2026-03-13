la finanza ferma un 28enne trovato con mezzo chilo di droga e tremila euro

La Guardia di Finanza di Caserta ha arrestato un 28enne trovato in possesso di oltre mezzo chilo di droga e tremila euro in contanti. Dopo il sequestro, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’intervento si è concluso con il fermo dell’individuo e il sequestro di sostanze stupefacenti e denaro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Oltre mezzo chilo di droga e tremila euro in contanti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Caserta ad un 28enne, che è stato arrestato e poi sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’uomo, domiciliato a Teano, è stato pedinato, mentre era in auto, dai finanzieri della Tenenza di Piedimonte Matese, insospettiti dai suoi movimenti. Nel comune di Vairano Patenora è così scattato il controllo stradale; i militari hanno perquisito l’auto e poi sono andati a casa del 28enne, dove hanno rinvenuto una busta con oltre mezzo chilo tra cocaina, hashish e marijuana, i contanti, un bilancino e strumenti per confezionare le dosi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

