Troupe Rai aggredita fuori dall’ospedale Maggiore | rotti cavalletto e telecamera
Una troupe della Rai è stata aggredita fuori dall’ospedale Maggiore di Modena, con un cavalletto e una telecamera rotti durante l’incidente. La scena si è svolta mentre i giornalisti seguivano le operazioni di soccorso dei due coniugi di 55 anni travolti sabato nel centro della città dall’auto condotta da Salim El Koudri. La tensione si è alzata all’esterno della struttura ospedaliera in un momento di grande attenzione mediatica sulla vicenda.
Momenti di tensione all’esterno dell’ospedale Maggiore, dove sono ricoverati i due coniugi di 55 anni travolti sabato nel centro di Modena dall’auto guidata da Salim El Koudri. Una troupe della Tgr Emilia-Romagna, impegnata a documentare gli aggiornamenti sulle condizioni dei feriti, è stata. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
TROUPE DELLA VITA IN DIRETTA AGGREDITA DALLO STALKER DEL PRETE E DEL SINDACO | 18/11/2025
Sullo stesso argomento
Troupe al lavoro per la Rai aggredita dagli anarchici: due in ospedaleUna troupe che stava girando immagini per la Rai è stata picchiata selvaggiamente da un gruppo di anarchici, compagni dei due attivisti morti sabato.
Troupe di Report con Giulia Innocenzi aggredita a Monzanbano, Ranucci: "Bastone di ferro contro la telecamera"Una troupe di Report, il noto programma di Rai3, composta dalla giornalista Giulia Innocenzi e dall’operatore Giovanni De Faveri, è stata aggredita.
Bologna, troupe del Tgr aggredita fuori dall'Ospedale Maggiore mentre raccoglieva interviste sui feriti di ModenaIl sindacato dei giornalisti Rai, Unirai-Figec, esprime solidarietà alla troupe della TGR Emilia-Romagna aggredita all’esterno dell’ospedale di Bologna da un gruppo di facinorosi che hanno inveito co ... gazzettadiparma.it
Troupe Rai aggredita da anarchici a Roma: due operatori in ospedale | Stava riprendendo edifici occupatiI giornalisti del Tgr Lazio si trovavano sul posto per documentare alcuni edifici occupati, nel contesto delle indagini seguite alla recente esplosione al Parco degli Acquedotti, costata la vita a ... ilsussidiario.net