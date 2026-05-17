Troupe Rai aggredita fuori dall’ospedale Maggiore | rotti cavalletto e telecamera

Una troupe della Rai è stata aggredita fuori dall’ospedale Maggiore di Modena, con un cavalletto e una telecamera rotti durante l’incidente. La scena si è svolta mentre i giornalisti seguivano le operazioni di soccorso dei due coniugi di 55 anni travolti sabato nel centro della città dall’auto condotta da Salim El Koudri. La tensione si è alzata all’esterno della struttura ospedaliera in un momento di grande attenzione mediatica sulla vicenda.

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