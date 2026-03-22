Una troupe della Rai impegnata nelle riprese è stata aggredita da un gruppo di anarchici, che ha sferrato colpi violenti. Due persone sono finite in ospedale a seguito dell’attacco. L’aggressione si è verificata mentre la squadra lavorava sul campo, senza che ci siano state provocazioni precedenti. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli aggressori.

Una troupe che stava girando immagini per la Rai è stata picchiata selvaggiamente da un gruppo di anarchici, compagni dei due attivisti morti sabato. L'increscioso episodio è occorso in via degli Angeli, a Roma, nei pressi dell'abitazione di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano. Due dipendenti del service “Video Flash”, intenti a riprendere gli ambienti nei quali vi sarebbe stato un vero e proprio covo dell'universo anarchico romano, sono stati malmenati senza pietà. La telecamera, di loro proprietà (che i due avevano appena finito di pagare), è stata completamente distrutta e i due operatori sono stati picchiati a sangue. Attualmente si trovano all'ospedale Pertini per essere medicati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Troupe al lavoro per la Rai aggredita dagli anarchici: due in ospedale

Articoli correlati

Troupe Rai aggredita a Crans-Montana, minacce e insulti al giornalista Domenico MarocchiIl giornalista Domenico Marocchi, inviato per Uno Mattina News, è stato insultato, minacciato e spintonato mentre stava lavorando nei pressi della...

Troupe Rai aggredita a Milano: terrore in direttaUna troupe di Ore 14 assalita mentre indagava su un blitz finito nel sangue: il racconto shock dell'evento trasmesso in diretta! Sembrava un normale...

Una selezione di notizie su Troupe al lavoro per la Rai aggredita...

Discussioni sull' argomento Aggressione troupe giornalistica: la ferma condanna di FNOVI; Ranucci: Troupe di Report aggredita nel Mantovano. La solidarietà della Fnsi - FNSI; Mantova, aggredita la troupe di Report di fronte al Macello Troni. Sigfrido Ranucci: Con una spranga hanno spezzato la telecamera; Ciak si gira in via Garibaldi: a Cagliari le riprese del film su Beniamino Zuncheddu.

Taylor Swift dà un bonus di 197 milioni di dollari al suo team per il lavoro svolto nell’Eras Tour. Un ballerino sviene per la felicità, gli altri scoppiano a piangereLa troupe di Taylor Swift è scoppiata in lacrime quando ha scoperto che la star della musica mondiale avrebbe dato loro 197 milioni di dollari di bonus per il loro lavoro durante i due anni dell’Eras ... ilfattoquotidiano.it

Tv Talk. . Un anno e mezzo fa, proprio in Libano, veniva aggredita la troupe di e moriva l'autista libanese . Con che spirito, oggi, è tornata in quei luoghi Guarda #TvTalk su #RaiPlay facebook

Troupe di Report aggredita davanti a un macello. Sigfrido Ranucci: «Con una spranga hanno spezzato la telecamera» x.com