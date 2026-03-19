Una troupe di Report, con Giulia Innocenzi, è stata aggredita a Monzanbano mentre stava realizzando un servizio. Secondo quanto riferito, un uomo avrebbe colpito la telecamera usando un bastone di ferro. Ranucci ha commentato l'episodio, descrivendo l'aggressione come un tentativo di impedire le riprese. Nessuna altra informazione sui motivi o sugli eventuali responsabili.

Una troupe di Report, il noto programma di Rai3, composta dalla giornalista Giulia Innocenzi e dall’operatore Giovanni De Faveri, è stata aggredita. L’episodio è avvenuto a Monzambano, in provincia di Mantova, nel corso di un’inchiesta su un macello. “Mentre il videomaker stava riprendendo fuori dal cancello, una persona non identificata da dentro il macello lo ha colpito con un bastone di ferro”, ha scritto sui social il conduttore della trasmissione Sigfrido Ranucci. Troupe di Report aggredita a Monzanbano Aggrediti Giulia Innocenzi e Giovanni De Faveri Aggrediti con un bastone di ferro Chi è Giulia Innocenzi Troupe di Report aggredita a Monzanbano “La troupe di Report è stata aggredita con un bastone di ferro“, si legge in un post su Facebook. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Troupe di Report con Giulia Innocenzi aggredita a Monzanbano, Ranucci: "Bastone di ferro contro la telecamera"

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Solidarietà a @giuliainnocenzi e alla troupe di @reportrai3 per la vile aggressione subita nel mantovano. Un abbraccio grande Giulia ! #report x.com