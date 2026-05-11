Trofeo Dormisacco tutto pronto per l’edizione numero 47

Il 17 maggio si terrà a Borgo a Buggiano la 47ª edizione del Trofeo Dormisacco, una delle gare più attese nel circuito podistico della zona. L’evento, promosso dall’omonima società di atletica, vedrà coinvolti numerosi atleti e appassionati, che si riuniranno per competere e ricordare una figura importante del mondo sportivo locale. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e si inserisce nel calendario annuale della corsa amatoriale.

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Borgo a Buggiano (Pistoia), 11 maggio 2026 – Il 17 maggio a Borgo a Buggiano torna uno degli appuntamenti più sentiti del panorama podistico locale, il 47° Trofeo Dormisacco, organizzato dall’omonima società Atletica Borgo a Buggiano, che anche quest’anno unirà sport, memoria e partecipazione. La manifestazione sarà dedicata al secondo Memorial Carlo Ruggiero, indimenticato amico della società scomparso durante il periodo del Covid, e al quarto Memorial Enzo Bindi, figure alle quali il mondo podistico locale continua a rendere omaggio attraverso la corsa e la condivisione. Il programma prevede una gara competitiva di Km 10,6 affiancata da percorsi ludico motori di Km 2 e Km 5, aperti a tutti, in una mattinata che si preannuncia capace di coinvolgere podisti, famiglie e appassionati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trofeo Dormisacco, tutto pronto per l’edizione numero 47 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Tutto pronto per la gara ciclistica "Trofeo al Viale", ma attenzione ai divieti "Salerno Corre": tutto pronto per l'undicesima edizioneManca ormai poco per l’undicesima edizione della "Salerno Corre", gara competitiva nazionale di 10 km organizzata dalla ASD Atletica Salerno,...