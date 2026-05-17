Trofeo Avis Colline Medicee nel ricordo di Gianluca Perri

La quattordicesima edizione del Trofeo Avis Colline Medicee si è svolta a Comeana, in provincia di Prato, il 17 maggio 2026. La manifestazione ha avuto un significato particolare, legato al ricordo di una persona scomparsa, Gianluca Perri. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi atleti e volontari, con un momento centrale dedicato alla commemorazione. La competizione si è svolta in un clima di partecipazione e solidarietà, con il coinvolgimento di diverse realtà locali.

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Comeana (Prato), 17 maggio 2026 – C’era un significato speciale dentro questa quattordicesima edizione del Trofeo Avis Colline Medicee. Non soltanto una gara podistica capace ogni anno di richiamare runners da tutta la Toscana, ma soprattutto un grande abbraccio collettivo nel ricordo di Gianluca Perri, anima e ideatore di questa manifestazione, uomo profondamente legato al territorio e alla sua comunità e alla Avis. Nel primo Memorial Gianluca Perri, podisti, organizzatori, volontari e cittadini si sono stretti con sincero affetto attorno alla famiglia presente sul luogo di partenza. Una presenza sentita, composta ma intensa, in una giornata dove sport e memoria hanno corso sullo stesso tracciato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trofeo Avis Colline Medicee nel ricordo di Gianluca Perri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trofeo Avis Colline Medicee, arriva la 14esima edizioneComeana (Prato), 11 maggio 2026 – Domenica 17 maggio si preannuncia impegnativa ma di grande fascino la 14ª edizione del Trofeo Avis Colline Medicee,... Atletica Parco Alpi Apuane sugli scudi. Elena Bertolotti incoronata vincitrice nel trofeo “Pro Avis“Vittoria assoluta per Elena Bertolotti (nella foto), l’atleta del Parco Alpi Apuane che nel trofeo “Pro Avis“ di Castelnuovo Magra si impone nella... Trofeo Avis Colline Medicee nel ricordo di Gianluca PerriComeana (Prato), 17 maggio 2026 – C’era un significato speciale dentro questa quattordicesima edizione del Trofeo Avis Colline Medicee. Non soltanto una gara podistica capace ogni anno di richiamare r ... lanazione.it Trofeo Avis Colline Medicee, le foto della 12esima edizione e la classificaCarmignano, 12 maggio 2024 – La 12esima edizione del Trofeo Avis Colline Medicee ha regalato ai partecipanti emozioni indelebili e scenari mozzafiato lungo i tredici chilometri del percorso ... lanazione.it