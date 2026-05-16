Atletica Parco Alpi Apuane sugli scudi Elena Bertolotti incoronata vincitrice nel trofeo Pro Avis

L’atleta del Parco Alpi Apuane ha vinto la gara femminile del trofeo “Pro Avis” svoltosi a Castelnuovo Magra. La competizione ha visto la partecipazione di numerose atlete, con la Bertolotti che si è distinta conquistando la vittoria assoluta. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme vigenti e ha attirato un pubblico di appassionati lungo il percorso. La vincitrice ha attraversato il traguardo in prima posizione, confermando la sua posizione di rilievo nel panorama dell’atletica regionale.

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Vittoria assoluta per Elena Bertolotti (nella foto), l’atleta del Parco Alpi Apuane che nel trofeo “Pro Avis“ di Castelnuovo Magra si impone nella gara femminile. Nella stessa gara maschile, secondo posto assoluto per Marco Sagramoni; vittoria di categoria per Giacomo Puccianti (SM50) e Luciano Bianchi (SM65), secondo posto di categoria per Mirco Tomà (SM45) e Gianni Francesconi (SM40), terzo posto di categoria per Mario Mutti (SM60). In gara anche Davide Pruno, Michele Lorenzi, Mazzino Martinelli, Giuseppe Cirivello, Alessandro Beani, Franco Mastroianni, Paola Stefani e Giovanni Marra. Nella “Piacenza Half Marathon“, quarto posto assoluto... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica Parco Alpi Apuane sugli scudi. Elena Bertolotti incoronata vincitrice nel trofeo “Pro Avis“ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Atletica leggera. Parco Alpi Apuane sugli scudi. Vittorie di Zanzottera e CappelliDue successi assoluti in gare nazionali per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, a cominciare da quello più prestigioso a Brugherio, in provincia... Atletica Parco Alpi Apuane sugli scudi. Zanzottera strepitoso detta legge a Lissone. Vola la GirleanuPodi assoluti e di categoria, oltre che buone prove, per gli atleti del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar nelle gare in Toscana e fuori regione. Atletica Parco Alpi Apuane sugli scudi. Elena Bertolotti incoronata vincitrice nel trofeo Pro AvisVittoria assoluta per Elena Bertolotti (nella foto), l’atleta del Parco Alpi Apuane che nel trofeo Pro Avis di Castelnuovo ... msn.com Atletica Il Parco Alpi Apuane è senza rivali. Vittorie assolute per Nicola Cappelli e Marco ZanzotteraVittorie assolute per Marco Zanzottera e Nicola Cappelli, i due atleti del Parco Alpi Apuane che rispettivamente si sono imposti nella Cross per tutti di Brugherio, nel monzese e nel Tour Urban ... lanazione.it