Trofeo Avis Colline Medicee arriva la 14esima edizione

Domenica 17 maggio si terrà a Comeana, in provincia di Prato, la 14esima edizione del Trofeo Avis Colline Medicee. La manifestazione sportiva coinvolge atleti e appassionati e si svolgerà lungo un percorso che attraversa le colline circostanti. L'evento è organizzato dall'associazione locale e prevede diverse competizioni, con partenza prevista nella mattinata di domenica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Comeana (Prato), 11 maggio 2026 – Domenica 17 maggio si preannuncia impegnativa ma di grande fascino la 14ª edizione del Trofeo Avis Colline Medicee, manifestazione che accompagnerà i partecipanti lungo uno dei tracciati più suggestivi del territorio mediceo, attraversando le dolci colline di Carmignano e regalando scorci di rara bellezza. Il momento più atteso sarà senza dubbio il passaggio davanti alla storica Villa Medicea La Ferdinanda di Artimino, autentico simbolo del paesaggio mediceo toscano, che con la sua imponenza domina le colline patrimonio di storia, cultura e tradizione. Un tratto capace di unire sport, territorio e memoria in un unico grande colpo d’occhio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trofeo Avis Colline Medicee, arriva la 14esima edizione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Torna ‘Scatta alle Cascine’, pronti per la 14esima edizioneFirenze, 19 aprile 2026 – Domenica 19 aprile nel cuore verde di Parco delle Cascine prende forma una delle manifestazioni più significative del... Al via a Catania la 14esima edizione del Beauty Talent Aegyptia Fashion Lab 2026Lunedì 13 aprile prende il via da Catania la 14ª edizione di Aegyptia Fashion Lab, il talent show che negli anni si è affermato come un importante...