Triplete storico la Domotek vola in A2 | il PalaCalafiore esplode di felicità orgoglio amaranto

La squadra di pallacanestro di Reggio Calabria ha conquistato la promozione in Serie A2 Credem Banca, ottenendo un risultato storico. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso e appassionato, che ha seguito con entusiasmo le fasi decisive. Al termine della gara, il PalaCalafiore è esploso di gioia, con i tifosi che hanno festeggiato il successo della squadra. La vittoria ha segnato un traguardo importante per il club, che ora si prepara a disputare il prossimo campionato di categoria superiore.

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Domotek Reggio Calabria vola in Serie A2 Credem Banca al cospetto di un PalaCalafiore colorato dalla grinta e dalla passione amaranto. Tifoseria delle grandi occasioni, per un triplete storico che ha infiammato di gioia pura i 7 mila tifosi presenti sugli spalti del palazzo dello sport di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Domotek in finale: trionfo amaranto e il PalaCalafiore bloccato? Cosa scoprirai Come influirà il cambio di impianto sul trionfo della Domotek? Perché il Comune ha dato priorità allo spettacolo teatrale alla... Reggio Calabria, PalaCalafiore esplode: Domotek travolge e pareggiaIl PalaCalafiore si è trasformato in una bolgia sportiva questa domenica 12 aprile 2026, quando la Domotek Volley Reggio Calabria ha travolto gli... Domotek da sogno: Belluno ko 3-0, il PalaCalafiore esplode e la Serie A2 diventa realtàREGGIO CALABRIA Una vittoria netta, autoritaria e dal valore storico. La Domotek Volley Reggio Calabria supera con un convincente 3-0 il Belluno Volley in Gara 3 della finale playoff e conquista una s ... corrieredellacalabria.it Serie A3, a caccia di uno storico tripletein gara due: Domotek Volley in campo a BellunoA Reggio Calabria c’è una città che sogna. Sotto rete, questo pomeriggio alle ore 18. L’eventuale gara tre già programmata per domenica 17 maggio al PalaCalafiore ... reggiotoday.it