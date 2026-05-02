La squadra amarantina si è qualificata in finale, mentre il PalaCalafiore si è riempito di tifosi e spettatori. Durante l’evento, è stato notato un cambio di impianto che ha attirato l’attenzione di tutti. Nel frattempo, il Comune ha deciso di privilegiare uno spettacolo teatrale rispetto alla presenza della squadra in quell’occasione. La partita e le decisioni prese hanno suscitato discussioni tra gli spettatori.

? Cosa scoprirai Come influirà il cambio di impianto sul trionfo della Domotek?. Perché il Comune ha dato priorità allo spettacolo teatrale alla squadra?. Dove si giocherà la finale dopo lo spostamento dal PalaCalafiore?. Quali sono le conseguenze della minore capienza per il triplete?.? In Breve Gara 1 della finale fissata per il 6 maggio al PalaBenvenuti. Allestimento spettacolo Notre Dame de Paris impedisce uso PalaCalafiore. Direttore Martino aveva già segnalato problemi gestione spazi sportivi. Capienza ridotta rispetto ai 6000 spettatori previsti al PalaCalafiore. La Domotek Volley Reggio Calabria ha stravinto il match contro Acqui Terme con un netto 3-0, ma la festa dei tifori al PalaCalafiore si è subito trasformata in un clima di amarezza e incredulità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Domotek in finale: trionfo amaranto e il PalaCalafiore bloccato

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