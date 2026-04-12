Reggio Calabria PalaCalafiore esplode | Domotek travolge e pareggia

Il PalaCalafiore questa domenica 12 aprile 2026 si è riempito di tifosi, assistendo a una partita molto combattuta. La Domotek Volley Reggio Calabria ha vinto la gara quattro contro la squadra avversaria, dominando sul campo. La partita si è conclusa con un risultato che ha pareggiato la serie, portando entrambe le squadre a un punto ciascuna nel punteggio complessivo.

Il PalaCalafiore si è trasformato in una bolgia sportiva questa domenica 12 aprile 2026, quando la Domotek Volley Reggio Calabria ha travolto gli avversari in gara quattro. Davanti a un pubblico di circa 5000 persone, i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria schiacciante che non ha concesso nemmeno un set agli ospiti, portando la serie sul pareggio di 2-2. Il dominio amaranto e l’impatto del pubblico reggino. La serata al palazzetto è stata caratterizzata da una partecipazione di massa straordinaria, con il secondo anello della struttura completamente occupato dai sostenitori locali, un evento che non si vedeva da moltissimo tempo. Questo clima elettrico ha alimentato una prestazione tecnica impeccabile da parte della squadra reggina, capace di replicare la solidità mostrata durante la seconda gara della serie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria, PalaCalafiore esplode: Domotek travolge e pareggia Domotek Reggio Calabria vince e scrive la storiaDomotek Reggio Calabria, impresa tricolore: la Coppa Italia è amaranto La Domotek Reggio Calabria conquista la Coppa Italia Del Monte di Serie A3 al... Coppa Italia Volley: trionfo Domotek Reggio CalabriaDomotek Reggio Calabria, la Coppa Italia Volley che riscrive la storia: ambizione, identità e un progetto che cresce La vittoria della Coppa Italia...