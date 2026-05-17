Trinitapoli | allarme per i frutteti si attiva un piano contro i pappagalli

A Trinitapoli si è acceso un allarme tra gli agricoltori a causa dell'invasione di pappagalli nei frutteti locali. La presenza di questi uccelli sta causando danni significativi alle colture, generando preoccupazioni sui possibili effetti sul reddito degli agricoltori. Per affrontare questa situazione, l’Università di Bari ha avviato uno studio che utilizzerà metodi scientifici specifici per contenere l’invasione. Non sono stati ancora annunciati dettagli su come verranno applicate queste tecniche o sui tempi di intervento.

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? Punti chiave Come influirà la presenza dei pappagalli sul reddito degli agricoltori?. Quali metodi scientifici userà l'Università di Bari per fermare l'invasione?. Perché il piano regionale è fondamentale per salvare i frutteti?. Chi dovrà gestire concretamente il monitoraggio delle specie aliene?.? In Breve Accordo strategico tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari Aldo Moro.. Monitoraggio scientifico per proteggere il reddito delle famiglie agricole di Trinitapoli.. Formazione di operatori specializzati per gestire la specie aliena nelle zone rurali.. Danni alle piante minacciano la competitività dei prodotti agricoli locali.. L’assessore all’Agricoltura di Trinitapoli, Landriscina, ha lanciato un appello per difendere le colture locali dalla diffusione del parrocchetto monaco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trinitapoli: allarme per i frutteti, si attiva un piano contro i pappagalli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Puglia, piano d’emergenza contro i pappagalli: stop ai danni ai mandorleti? Domande chiave Come si diffonderanno i pappagalli tra Bari e l'Alta Murgia? Quali misure adotterà l'Università di Bari per fermare l'invasione?... Allarme gelate notturne . Scatta il sistema antibrina per difendere i fruttetiA salvare i raccolti della Valdichiana dal gelo di primavera è stato il ghiaccio. Trinitapoli, mancano i fondi: a rischio il Giudice di PaceL’ufficio del Giudice di Pace di Trinitapoli, che comprende anche San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia, si avvia verso la soppressione. La chiusura è fissata il primo marzo 2026. Lo si ... lagazzettadelmezzogiorno.it