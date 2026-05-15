In Puglia, sono state messe in atto misure d'emergenza per contenere i danni causati dai pappagalli ai mandorleti. Le autorità stanno monitorando la diffusione degli uccelli tra Bari e l'Alta Murgia, valutando le zone più colpite. L'Università di Bari ha annunciato interventi specifici per limitare l'invasione e proteggere le colture agricole. Le iniziative sono state avviate in risposta alle segnalazioni di danni crescenti alle piante di mandorlo, con obiettivi di contenimento e tutela delle produzioni locali.

? Domande chiave Come si diffonderanno i pappagalli tra Bari e l'Alta Murgia?. Quali misure adotterà l'Università di Bari per fermare l'invasione?. Quanto pesano i danni causati dai volatili sui mandorleti pugliesi?. Perché gli agricoltori stanno valutando di estirpare interi frutteti?.? In Breve Danni ai mandorleti superano i 35 milioni di euro tra Bari e Alta Murgia.. La provincia di Bari concentra il 63% della superficie regionale dei mandorleti.. Giuseppe Di Niso di Confagricoltura segnala rischio abbandono aziende e perdita posti lavoro.. Percorso formativo per operatori specializzati previsto entro il mese di maggio 2026.. La Regione Puglia ha approvato un piano d’emergenza per contenere la proliferazione del parrocchetto monaco, specie aliena che sta colpendo i mandorleti e le infrastrutture tra Bari e l’Alta Murgia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, piano d’emergenza contro i pappagalli: stop ai danni ai mandorleti

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