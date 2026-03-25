Nella Valdichiana, il sistema antibrina è stato attivato per proteggere i frutteti dalle gelate notturne. La presenza di ghiaccio ha contribuito a evitare danni maggiori alle colture, che rischiavano di essere compromesse dal freddo improvviso. L’intervento di misure di emergenza è stato necessario per salvaguardare i raccolti in questa stagione.

A salvare i raccolti della Valdichiana dal gelo di primavera è stato il ghiaccio. Non un errore: è l’effetto "igloo", il meccanismo antibrina che il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha attivato nella notte tra venerdì e sabato, scongiurando danni alle gemme e alle fioriture dei frutteti del territorio. Il primo segnale è arrivato dalle centraline consortili, che hanno rilevato significative variazioni di pressione: l’indicatore che ha fatto scattare l’attivazione degli impianti. L’acqua, distribuita sulle colture e solidificandosi in un sottile strato di ghiaccio attorno a gemme e fiori, mantiene i tessuti vegetali a una temperatura prossima allo zero e ne impedisce i danni irreversibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme gelate notturne . Scatta il sistema antibrina per difendere i frutteti

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