Treviso Mango al Calmaggiore | il brand occupa la storica Canova

A Treviso, la libreria Canova, situata nel cuore di Calmaggiore, ha ceduto il suo spazio a un punto vendita di Mango, marchio internazionale di moda. La decisione ha portato alla trasformazione di un locale storico in un negozio del noto brand di abbigliamento. La cessione ha suscitato domande sulla scomparsa di un punto di riferimento culturale e sulla conseguente presenza di un grande marchio nel centro cittadino. L'apertura di Mango è attesa come risposta al vuoto commerciale creato dalla chiusura della libreria.

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? Punti chiave Perché la libreria Canova ha ceduto il passo a un colosso internazionale?. Come influirà l'arrivo di Mango sul vuoto commerciale del Calmaggiore?. Chi potrà sostenere i nuovi affitti nel cuore del centro storico?. Quali sono le conseguenze per l'identità delle botteghe trevisane?.? In Breve Apertura avvenuta sabato 16 maggio 2026 su spazi della libreria Canova.. Francesco Petino gestisce l'investimento basato su analisi di mercato della zona.. L'espansione delle catene internazionali spinge i piccoli negozi verso la provincia.. Il nuovo punto vendita occupa un tratto del Calmaggiore con molti sfitti.. Il marchio internazionale Mango ha aperto la sua nuova sede nel cuore di Treviso, occupando gli spazi della storica libreria Canova lungo il Calmaggiore, proprio in una mattinata di sabato 16 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso, Mango al Calmaggiore: il brand occupa la storica Canova ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dialoghi Canova, Charrière and Canova, Museo CorrerNelle Sale Canoviane del Museo Correr prosegue il progetto Dialoghi Canoviani con la seconda edizione: Spiral Economy: Charrière and Canova, un... Treviso batte Sassari 108-103: vittoria storica per la salvezzaLa Nutribullet Treviso Basket ha conquistato la vittoria a Sassari con un risultato finale di 103-108. Negozi sfitti, Barcè: Non è tutta colpa di noi proprietari. Spenta una vetrina su cinque in CalmaggioreTREVISO - Tenere un negozio sfitto non è una decisione che viene presa a cuor leggero, ma una conseguenza di vari fattori. A cominciare dall’investimento fatto. Comunque sono ben lieto di aderire al ... ilgazzettino.it Calmaggiore tra chiusure e nuove aperture: Luca De Checchi prende il posto di Paolo Lai Ai SoffioniTREVISO - Chi apre e chi chiude: sempre più veloce il turn over in Calmaggiore, la via dello struscio cittadino. Il bicchiere è mezzo vuoto se lo si guarda con gli occhi di marchi storici che dicono ... ilgazzettino.it