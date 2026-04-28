Dialoghi Canova Charrière and Canova Museo Correr

Nel Museo Correr continuano le esposizioni dedicate a Canova con la seconda edizione del progetto Dialoghi Canoviani. Questa volta, la mostra intitolata Spiral Economy: Charrière and Canova mette a confronto l'opera del artista franco-svizzero Julian Charrière e quella del maestro del Neoclassicismo Antonio Canova. Le Sale Canoviane ospitano così un confronto tra due linguaggi artistici diversi, incentrato sui temi della sostenibilità e della rappresentazione.

Nelle Sale Canoviane del Museo Correr prosegue il progetto Dialoghi Canoviani con la seconda edizione: Spiral Economy: Charrière and Canova, un confronto inedito tra l'artista franco-svizzero Julian Charrière e il maestro del Neoclassicismo Antonio Canova.Dal 30 aprile al 22 novembre 2026.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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