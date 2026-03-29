La Nutribullet Treviso Basket ha vinto in trasferta contro la squadra di Sassari con il punteggio di 108-103. La partita si è conclusa con Treviso che ha ottenuto la vittoria nel quarto finale, mantenendo il vantaggio negli ultimi minuti. La gara si è disputata in un palazzetto pieno di tifosi e ha visto entrambe le squadre segnare oltre i cento punti.

La Nutribullet Treviso Basket ha conquistato la vittoria a Sassari con un risultato finale di 103-108. La sfida si è svolta al PalaSerradimigni, dove i biancoazzurri hanno ribaltato il risultato dell’andata in uno scontro diretto pieno di ex giocatori e tensione fino all’ultimo secondo. Il match è stato segnato da una lotta eroica per la salvezza, conclusasi con l’espugnamento del campo isolano da parte della squadra veneta. Il punteggio finale segna la fine di un tabù storico per la compagine guidata dal coach Mrsic, che ha portato a casa tre punti preziosi. L’inizio esplosivo e il dominio iniziale. Solo dopo ottanta secondi dall’inizio dell’incontro, l’allenatore Mrsic ha dovuto fermare il gioco per gestire lo svantaggio iniziale subito dai suoi uomini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso batte Sassari 108-103: vittoria storica per la salvezza

Articoli correlati

Varese batte Treviso: 91-86 e la salvezza è certaLa Openjobmetis Varese ha centrato il terzo successo consecutivo sconfiggendo la Nutribullet Treviso per 91-86, grazie a una volata finale senza...

Parma batte Verona 2-1: Bernabé e Nicolussi Caviglia firmano la vittoria crociata nella lotta salvezza.Il Parma ha superato il Verona per 2-1 in una partita combattuta allo stadio Ennio Tardini domenica 15 febbraio 2026.

Approfondimenti e contenuti su Treviso batte

Suicidio Dinamo, bruciante sconfitta casalinga con Treviso: 103-108Errare è unano, perseverare è diabolico e pericoloso, perché la Dinamo si fa superare in volata da Treviso al PalaSerradimigni (103-108) e si complica un finale di campionato dove dovrà vincere almeno ... unionesarda.it

Serie A, Sassari-Treviso 103-108: la Nutribullet vince in Sardegna, finale in volataGara ad alta intensità con i trevigiani che restano sintonizzati fino alla fine, portando a casa il secondo successo di fila ... corrieredelveneto.corriere.it