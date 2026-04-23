Dal campo al ruolo di istruttori | la sfida dei giovani di Olginate

Due giovani di Olginate, entrambi diciottenni, hanno ottenuto la qualifica di istruttori di basket. Si tratta di Giada Cerolini e Andrea Millin, che hanno partecipato a un progetto chiamato Living Land, volto a favorire la partecipazione attiva dei giovani e delle associazioni del territorio. La formazione ha consentito loro di assumere un ruolo all’interno delle strutture sportive locali.

? Cosa sapere I diciottenni Giada Cerolini e Andrea Millin diventano istruttori basket a Olginate.. Il progetto Living Land promuove la cittadinanza attiva tra giovani e associazioni locali.. A Olginate, due diciottenni legati al Basket Carpe Diem Calolziocorte stanno trasformando la passione sportiva in un percorso di crescita civile attraverso il progetto Giovani competenti Junior per la Comunità promosso da Living Land. Il percorso formativo, che punta a offrire ai giovani del territorio nuove prospettive professionali e responsabilità concrete, vede come protagonisti Giada Cerolini e Andrea Millin. Entrambi i ragazzi, cresciuti nel tessuto sociale di Olginate e attivi nel mondo del basket locale, hanno scelto di mettersi in gioco non più come semplici atleti, ma assumendo il ruolo di istruttori per le categorie più piccole.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal campo al ruolo di istruttori: la sfida dei giovani di Olginate Notizie correlate Grecia, vietato l’accesso ai social per i minori di 15 anni dal 2027: l’annuncio ufficiale del governo. “So che molti giovani si arrabbieranno con me, ma il nostro ruolo, e il mio ruolo, non è quello di essere sempre piacevoli”A partire dal 1° gennaio 2027, la Grecia introdurrà una misura drastica per tutelare i giovani: il divieto di accesso alle piattaforme social per i... Pescara, elezioni: Giovani Democratici in campo per Costantini tra querela e sfida al sindaco Masci.Pescara in Movimento: I Giovani Democratici Scendono in Campo per Costantini tra Polemiche e Pioggia La campagna elettorale per il comune di Pescara...