Trentotto anni dopo la 3^G della Cavour si ritrova a tavola | Amicizie mai dimenticate

Da forlitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo trentotto anni, un gruppo di ex compagni di scuola si è incontrato di nuovo, condividendo un pasto insieme. La riunione ha avuto luogo in un locale di zona, dove si sono ritrovati per rinnovare i rapporti e ricordare i momenti passati nei banchi di scuola. L’incontro ha coinvolto persone che avevano frequentato la terza G di una scuola secondaria, e il ricordo di quegli anni è stato al centro delle conversazioni. Non sono state prese decisioni di alcun tipo, solo un momento di ricordo e condivisione.

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Il tempo sembra essersi fermato a quei banchi di scuola, nonostante il calendario segni che sono passati quasi quattro decenni. Venerdì scorso, la classe 3^G della scuola media Camillo Benso di Cavoursi è riunita per una cena conviviale che ha saputo accorciare le distanze di ben 38 anni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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