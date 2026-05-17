Trentotto anni dopo la 3^G della Cavour si ritrova a tavola | Amicizie mai dimenticate

Dopo trentotto anni, un gruppo di ex compagni di scuola si è incontrato di nuovo, condividendo un pasto insieme. La riunione ha avuto luogo in un locale di zona, dove si sono ritrovati per rinnovare i rapporti e ricordare i momenti passati nei banchi di scuola. L’incontro ha coinvolto persone che avevano frequentato la terza G di una scuola secondaria, e il ricordo di quegli anni è stato al centro delle conversazioni. Non sono state prese decisioni di alcun tipo, solo un momento di ricordo e condivisione.

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