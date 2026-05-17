A Trento si apre un dibattito legale intorno all'uso degli autovelox dopo una sentenza relativa a una galleria di Martignano. La decisione giudiziaria mette in discussione la validità delle sanzioni applicate tramite questi dispositivi, sollevando interrogativi sulla loro legittimità. La questione coinvolge anche l’aspetto economico, considerando i eventuali impatti sul bilancio comunale derivanti dalla sospensione o dall’annullamento delle multe. La vicenda si inserisce in un contesto di incertezza normativa e di possibili modifiche alle procedure di controllo della velocità.

? Domande chiave Perché la sentenza sulla galleria di Martignano mette in crisi gli autovelox?. Quali sono le conseguenze economiche per il bilancio di Palazzo Thun?. Come influisce la distinzione tra approvazione e omologazione sulle multe ricevute?. Chi dovrà risolvere il conflitto normativo tra Ministero e magistratura?.? In Breve Nel 2025 le infrazioni rilevate dagli autovelox a Trento sono state 14.432.. Le sanzioni per eccesso di velocità generano circa un milione di euro annui.. Le entrate totali del Codice della strada superano i sei milioni di euro.. Il sindaco Ianeselli segnala lo stallo normativo dopo la sentenza sul tunnel Martignano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento, rischio stop agli autovelox: dubbi legali sulle sanzioni

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