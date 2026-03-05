Napoli stop agli autovelox | non sono omologati

A Napoli sono stati sospesi temporaneamente 67 autovelox, inclusi quelli nell’area metropolitana e a Ischia. La decisione arriva tramite un decreto firmato dal prefetto Michele Di Bari, che ha disposto la messa in pausa dei dispositivi. La sospensione riguarda autovelox che, secondo quanto comunicato, non risultano essere omologati. La misura interessa tutte le zone coinvolte nella città e nelle isole vicine.

Anche a Napoli, come già successo in altre città italiane, vengono sospesi gli autovelox. Sono 67 i dispositivi che il prefetto Michele di Bari, tramite un decreto, si fermano nell'area metropolitana, Ischia compresa. Tutto nasce dalla Corte di Cassazione che ha stabilito che le multe accertate con i rilevatori di velocità sono valide solo se i dispositivi sono omologati e non solo approvati dal ministero. Ad oggi quelli operativi sono circa un migliaio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

