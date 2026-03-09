Veneto | 7 prefetture sotto pressione stop immediato agli autovelox?

Sette prefetture del Veneto sono al centro di una richiesta di sospensione immediata degli autovelox presenti sul territorio. La questione riguarda la decisione di fermare l’uso di questi dispositivi di rilevamento della velocità, che vengono sottoposti a una forte pressione da parte di diverse autorità locali. La situazione ha coinvolto diverse amministrazioni prefettizie della regione.

Sette prefetture del Veneto si trovano oggi sotto pressione per una richiesta di sospensione immediata dei dispositivi di rilevazione automatica della velocità. L’associazione Altvelox ha depositato le istanze chiedendo un riesame completo delle autorizzazioni esistenti, basandosi sul precedente stabilito dalla prefettura di Napoli il 3 marzo scorso. La questione non riguarda la sicurezza stradale in sé, ma la conformità tecnica e amministrativa degli strumenti utilizzati per gli accertamenti. Si tratta di un movimento che potrebbe espandersi oltre i confini regionali. L’onda d’urto dal Sud al Nord. La scintilla che ha acceso questo nuovo fronte giunge direttamente dalla capitale partenopea, dove già il 3 marzo è stata presa una decisione radicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

