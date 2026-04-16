Piazza presidiata per gli oltre mille tifosi inglesi in centro a Firenze FOTO - VIDEO

Oggi, giovedì 16 aprile, il centro di Firenze è stato sorvegliato da un consistente contingente di forze dell’ordine a causa della presenza di oltre mille tifosi inglesi. La città si prepara all’incontro di Conference League tra la squadra locale e il club londinese, che si terrà all’Artemio Franchi. La presenza dei tifosi stranieri ha richiesto misure di sicurezza rafforzate per garantire l’ordine pubblico durante tutta la giornata.

Giornata impegnativa oggi, giovedì 16 aprile, per la gestione dell'ordine pubblico fiorentino. Il motivo è presto detto: la partita di Conference League all'Artemio Franchi tra la Fiorentina e il club londinese Crystal Palace. Circa 1.200 i tifosi inglesi arrivati in città nelle scorse ore.Per.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sciarpe e sorrisi: oltre mille tifosi nerazzurri a Bruxelles per la notte di Champions - Le foto Atalanta, oltre mille tifosi in arrivo a Bruxelles: il meeting point in centro cittàDai bus agli aerei di linea fino al charter atterrato a Lille, in mattinata in molti hanno raggiunto la città. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Massiccia operazione antidroga in centro. Ianeselli: Grazie alle forze dell'ordine. E' la dimostrazione che la zona è presidiata; Brutale aggressione di un 34enne in pieno centro storico; Iniziata la demolizione dell'ex palestra Lupo: divieti di transito veicolare e pedonale fino a termine lavori; Rischio eroina tra i giovani: il sindaco ringrazia le forze dell’ordine per il blitz antidroga a Trento. Piazza Aspromonte «presidiata» per le notti delle baby prostituteMILANO - La notte è piccola in piazza Aspromonte. Sa di scuole ancora da finire e di vite che non pensavi. La notte è giovane, come le ragazzine finite nella parte sbagliata della strada. Quella dove ... milano.corriere.it A Piazza Carolina dove le baby gang sparano a pochi metri dalla Prefettura gli abitanti dicono bastaCresce l'allarme, i cittadini chiedono l'intervento del prefetto di Napoli. Il deputato di AVS, Francesco Emilio Borrelli: Non si può lasciare campo libero a ragazzi armati nell'area in cui sorgono a ... rainews.it #Napoli, rapina in banca all’Arenella: ostaggi liberati, rapinatori barricati dentro Rapina nella filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro: tre uomini armati hanno fatto irruzione intorno alle 12, rinchiudendo 25 persone in una stanza. Gli ostaggi sono stati li - facebook.com facebook