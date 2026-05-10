Trento il piano per il CPR a Piedicastello accende la protesta

A Trento, la proposta di realizzare un centro di permanenza temporanea a Piedicastello ha suscitato proteste tra i residenti. Il sindaco ha espresso dubbi sull’efficacia dei centri per il rimpatrio, mentre alcuni cittadini temono che la costruzione possa influire sulla sicurezza del quartiere. La discussione riguarda anche le eventuali ricadute sulla vita quotidiana e sull’ordine pubblico locale. La questione è al centro del dibattito pubblico in città.

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