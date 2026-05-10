Trento il piano per il CPR a Piedicastello accende la protesta
A Trento, la proposta di realizzare un centro di permanenza temporanea a Piedicastello ha suscitato proteste tra i residenti. Il sindaco ha espresso dubbi sull’efficacia dei centri per il rimpatrio, mentre alcuni cittadini temono che la costruzione possa influire sulla sicurezza del quartiere. La discussione riguarda anche le eventuali ricadute sulla vita quotidiana e sull’ordine pubblico locale. La questione è al centro del dibattito pubblico in città.
? Domande chiave Perché il sindaco Ianeselli dubita dell'efficacia dei centri per il rimpatrio?. Come influirà la costruzione a Piedicastello sulla sicurezza del quartiere?. Chi rappresenta le 60 sigle che chiedono percorsi di integrazione?. Quali sono le alternative proposte dalla Provincia al modello di reclusione?.? In Breve 60 sigle locali formano il Coordinamento regionale NO CPR contro il progetto.. La struttura prevista nell'area di Piedicastello ospiterebbe solo 24 posti letto.. Il sindaco Ianeselli contesta la dignità dei centri per il rimpatrio nazionali.. Il dibattito coinvolge la zona di Maso Visintainer per la gestione territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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