Trento abbraccia i vigili del fuoco volontari E loro regalano uno show mozzafiato
Sabato 16 maggio, piazza Dante a Trento ha ospitato il Convegno provinciale dei vigili del fuoco volontari del Trentino, evento che si tiene dopo 17 anni dall’ultima volta, quando si svolse a Storo. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi volontari, che hanno animato la piazza con dimostrazioni e interventi. La giornata ha attirato molti cittadini e appassionati, offrendo uno spettacolo di abilità e collaborazione tra i vigili del fuoco volontari della regione.
Ieri, sabato 16 maggio, piazza Dante a Trento si è trasformata nel cuore del volontariato pompieristico in occasione del Convegno provinciale dei vigili del fuoco volontari del Trentino, evento che torna a 17 anni dall’ultima edizione ospitata a Storo. Un evento che ha rappresentato un’occasione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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