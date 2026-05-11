I vigili del fuoco volontari del distaccamento di Finale Emilia hanno celebrato il centenario della loro fondazione. La cerimonia ha coinvolto membri attivi e storici del corpo, con momenti dedicati alla memoria e al riconoscimento del lavoro svolto nel corso di un secolo. La ricorrenza ha rappresentato un'occasione per ricordare la presenza e l'impegno di questa squadra nella comunità locale.

Ricorrenza importante per i Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontario di Finale Emilia che hanno festeggiato i 100 anni della loro fondazione. Tra i Distaccamenti più longevi d’Italia, è un vero e proprio esempio di amore per il territorio e di passione per il volontariato. Preziosa la presenza sul territorio finalese: negli ultimi 12 mesi circa 200 sono stati gli interventi di soccorso tecnico urgente di cui circa il 20% inerente incendi, il 15% legato ad eventi atmosferici avversi e il 13% per incidenti stradali. Non è mancata però la loro partecipazione a calamità di carattere nazionale: basti pensare ai terremoti del Friuli del 1976 e quello dell’Irpinia del 1980, all’alluvione del 1982 che ha interessato la bassa modenese ed il tragico terremoto del 2012 dell’Emilia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I vigili del fuoco volontari festeggiano 100 anni

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Vigili del Fuoco San Donà di Piave verso il target

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