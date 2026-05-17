Trentino | proposta per trasformare 143 alberghi chiusi in case

In Trentino, sono state avanzate proposte per convertire 143 alberghi chiusi in abitazioni. Le nuove normative intendono prevenire la speculazione legata agli affitti brevi e stabiliscono vincoli che potrebbero ostacolare la trasformazione di queste strutture in abitazioni residenziali. La discussione riguarda principalmente le modalità di regolamentazione e i limiti imposti per evitare che gli immobili vengano riconvertiti in modo non conforme alle norme vigenti. La questione riguarda l’interesse pubblico e la gestione del patrimonio immobiliare.

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? Domande chiave Come potrebbero le nuove regole bloccare la speculazione degli affitti brevi?. Quali vincoli impediranno la trasformazione di questi 143 alberi abbandonati?. Perché il cambio di destinazione d'uso deve passare dai Comuni?. Come cambierà il volto dei borghi con 228 mila metri quadrati recuperati?.? In Breve Motione sostenuta dai consiglieri Walter Kaswalder e Luca Guglielmi.. Oltre il 10% delle strutture ricettive trentine è chiuso da oltre dieci anni.. Recupero di 685 mila metri cubi su circa 19 ettari di terreno.. Vincoli per destinare immobili a residenti permanenti e limitare affitti brevi.. Claudio Cia ha depositato una mozione in Consiglio provinciale per trasformare 143 alberghi dismessi da oltre dieci anni in residenze stabili, puntando a dare vita a edifici che oggi rappresentano solo degrado urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trentino: proposta per trasformare 143 alberghi chiusi in case ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Alberghi, la stretta. In viale Trieste e Marconi al massimo case-vacanze. Ma non residenze Troppi alberghi trasformati in case: "Ma così non sappiamo più dove mettere la gente a dormire""Negli ultimi 20 anni abbiamo perso almeno 1000 posti letto per la chiusura degli alberghi e questo è un problema per chi come noi organizza eventi... Migranti: Trentino, mercoledì presentazione di un dossier per un’alleanza tra economia, ricerca, formazione, Terzo settore e comunità ecclesialeUn’alleanza inedita tra economia, ricerca, formazione, Terzo settore e comunità ecclesiale presentano Filiera Trentino. Si tratta del dossier di amministrazione condivisa sull’inclusione socio-lavor ... agensir.it Nasce PoC by Trentino: 1,35 milioni per trasformare la ricerca in nuove impreseSi chiama PoC by Trentino: Test your idea! il progetto presentato da Fondazione Bruno Kessler e Università di Trento con il sostegno della Provincia autonoma di Trento. L’iniziativa è rivolta a ... wired.it