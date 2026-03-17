In viale Trieste e Marconi, le autorità hanno imposto limiti agli hotel, riducendo le case-vacanza e proibendo le residenze nella zona mare. Le restrizioni sono state annunciate per regolamentare l’uso degli spazi, mentre le diverse opinioni sui cambiamenti continuano a dividersi. La situazione rimane complessa e ancora in evoluzione, con molti attori coinvolti nel dibattito sulle nuove norme.

Mettere le mani nella zona mare è come attaccarsi ai fili dell’alta tensione. Le correnti di pensiero sono tante e in conflitto tra loro. Ieri sera in consiglio comunale è passata la delibera di giunta che blocca il passaggio delle camere da un hotel all’altro che offriva la possibilità di fare appartamenti in prima linea, fronte mare, e cioè in viale Trieste e via Nazario Sauro, dove il valore immobiliare è molto alto: si vende anche a 9000 euro al metro quadrato. Questa linea di pensiero è finita perché è scattato il blocco: queste operazioni non si potranno più fare. Una decisione che ha visto contraria tutta l’opposizione perché così facendo i vecchi hotel dismessi, dei ruderi, difficilmente verranno recuperati a breve giro di posta con funzioni alberghiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alberghi, la stretta. In viale Trieste e Marconi al massimo case-vacanze. Ma non residenze

Articoli correlati

Leggi anche: La variante che sblocca il turismo. Cancellato il vincolo sugli alberghi: "Al loro posto si potranno costruire condhotel e ostelli, ma non case"

Troppi alberghi trasformati in case: "Ma così non sappiamo più dove mettere la gente a dormire""Negli ultimi 20 anni abbiamo perso almeno 1000 posti letto per la chiusura degli alberghi e questo è un problema per chi come noi organizza eventi...

Approfondimenti e contenuti su Alberghi la stretta In viale Trieste e...

Discussioni sull' argomento Alberghi, la stretta. In viale Trieste e Marconi al massimo case-vacanze. Ma non residenze; Stretta sulle recensioni false: ecco cosa cambia per locali e clienti; B&B irregolari e ospiti fantasma: stretta sull’abusivismo turistico; Siglato l’accordo tra alberghi e balneari savonesi per un turismo più integrato.

Hotel/Alberghi abbandonati Localita': Colle San Bernardo - facebook.com facebook