Negli ultimi vent’anni, almeno mille posti letto sono scomparsi a causa della chiusura di numerosi alberghi, trasformati in altre strutture o residenze private. Marco Cadeddu, presidente del tour operator ‘Esatour’, evidenzia che questa situazione crea difficoltà nel trovare sistemazioni per gli eventi sportivi che si svolgono in città, mettendo in crisi l’organizzazione e l’accoglienza dei partecipanti.

"Negli ultimi 20 anni abbiamo perso almeno 1000 posti letto per la chiusura degli alberghi e questo è un problema per chi come noi organizza eventi sportivi perché non sappiamo dove alloggiare le persone che arrivano in città", dice Marco Cadeddu presidente del tour operator ‘Esatour’. Che continua: "Richiamiamo quindi l’attenzione delle amministrazioni locali sulla necessità di introdurre strumenti di tutela della ricettività alberghiera". Il nodo? Quello della trasformazione degli alberghi in appartamenti turistici, uno dei grandi acceleratori immobiliari della zona mare e cioè l’area più pregiata della città dove si arriva anche a 8-9mila euro al metro quadro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Troppi alberghi trasformati in case: "Ma così non sappiamo più dove mettere la gente a dormire"

