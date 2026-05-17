In Trentino, i dati sulle liste d’attesa mostrano ritardi significativi soprattutto in pneumologia, con tempi di attesa molto più lunghi rispetto all’oncologia. Le visite ginecologiche, che di solito sono di breve durata, stanno subendo ritardi enormi, creando disagi tra i pazienti. La differenza tra i tempi di attesa nelle diverse specializzazioni evidenzia una situazione critica nel sistema sanitario locale. I numeri ufficiali indicano un aumento consistente delle liste di attesa, con tempi di attesa che superano le soglie considerate normali.

? Punti chiave Come spiegano i dati il divario tra oncologia e pneumologia?. Perché le visite ginecologiche brevi subiscono ritardi così massicci?. Quali reparti garantiscono ancora le prestazioni entro i tempi previsti?. Cosa comporterà questo peggioramento per la gestione della sanità provinciale?.? In Breve Il 58,1% delle visite ginecologiche brevi ha superato i 15 giorni previsti.. In oncologia oltre il 90% delle prime visite urgenti rispetta i termini.. L'ortopedia registra ritardi oltre i tempi massimi solo per il 12,9% delle urgenze.. Claudio Cia solleva il tema della chiusura degli interventi oncologici al San Camillo.. Il 45,3% delle visite urgenti di pneumologia in Trentino è stato assegnato oltre i cinque giorni di tolleranza tra marzo e aprile 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentino, liste d’attesa in crisi: ritardi critici in pneumologia

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