Un software sviluppato dall'azienda Mimesi è stato impiegato per analizzare le criticità legate alle liste d’attesa e alla digitalizzazione nel settore sanitario. L’indagine, condotta sui social, ha evidenziato alcune problematiche riscontrate dagli utenti. La discussione online si concentra principalmente sulle difficoltà riscontrate nel reparto pubblico, con commenti che riguardano tempi di attesa e accesso ai servizi digitali. Nessuna misura concreta è stata ancora annunciata per risolvere tali questioni.

Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) - "Grazie all'utilizzo di alcuni software di Mimesi siamo andati a costruire un progetto di ascolto della rete indicizzando tutti quelli che sono i contenuti sul mondo della sanità pubblicati dagli utenti sulle diverse piattaforme social e sono emersi spunti molto interessanti". Lo ha detto Gianfranco Bozzetto, head of insights, social and audiovideo Mimesi, intervenuto al convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide', a Roma. "Emerge che il Covid ha fatto da spartiacque sull'attenzione che ha portato verso il tema della salute - prosegue Bozzetto - e che questa attenzione ha triplicato i contenuti che venivano pubblicati in merito nel periodo precedente, a dimostrazione di come, appunto, l'interesse nei confronti del tema sanità sia particolarmente elevato".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bozzetto (Mimesi): "Liste d'attesa e digitalizzazione i punti critici sui social"

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