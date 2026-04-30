Nel sistema sanitario pubblico del Trentino, circa 23.000 prestazioni sono attualmente in attesa. La situazione ha portato a lunghe attese per molti cittadini, che si trovano a dover aspettare mesi per ricevere cure o esami. La denuncia viene fatta da un rappresentante locale, che evidenzia come le liste di attesa siano bloccate e il disagio crescente tra chi necessita di interventi medici.

? Cosa sapere Zanella denuncia 23.000 prestazioni sanitarie in attesa nel sistema pubblico del Trentino.. Il ricorso alla libera professione intramoenia raggiunge il 12,2% delle attività totali.. Zanella denuncia il blocco delle liste d’attesa in Trentino con dati che evidenziano come le prestazioni sanitarie non siano scese dalle 23.000 attuali alle 10.000 promesse dall’assessore. La realtà dei corridoi ospedalieri e delle sale d’aspetto della provincia si scontra con una gestione burocratica che sembra non riuscire a dare risposte concrete alle famiglie. Secondo quanto riportato dal consigliere provinciale del Pd del Trentino, Zanella, la situazione delle visite mediche in attesa di una data è ancora critica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità in Trentino: liste d’attesa bloccate, il vero calvario

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