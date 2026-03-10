Svizzera autobus prende fuoco | sei morti e 5 feriti Testimoni | Uomo si è dato fuoco

Un incendio a bordo di un autobus postale in Svizzera ha causato la morte di sei persone e il ferimento di altre cinque. L’incidente è avvenuto alle 18 circa, mentre l’autobus percorreva la tratta. Testimoni hanno riferito che un uomo si è dato fuoco a bordo del veicolo, contribuendo alla gravità dell’accaduto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Almeno sei passeggeri sono morti e altri cinque sono rimasti feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto intorno alle 18.25 di oggi nel centro di Kerzers, comune di 5000 abitanti del Canton Friburgo, nel distretto di Lac. Lo riporta l'agenzia Keystone-Ats, sottolineando che la polizia cantonale ha confermato le informazioni sulla vicenda inizialmente riportate da diversi media, tra cui La Liberté. Tra i feriti una persona è stata trasportata in elicottero del soccorso svizzero Rega. L'autobus viaggiava da Düdingen (Francia) a Kerzers (Francia). L'incidente è avvenuto poco prima del capolinea, in Murtenstrasse a Kerzers. Un portavoce della polizia ha detto che è ancora troppo presto per determinare la causa dell'incendio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

