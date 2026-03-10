Un autobus postale in Svizzera è stato coinvolto in un incendio intorno alle 18, causando la morte di diversi passeggeri e il ferimento di altri. Testimoni riferiscono che un uomo si è dato fuoco all’interno del veicolo. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e hanno avviato le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di analisi.

Diversi passeggeri sono morti e altri sono rimasti feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto intorno alle 18.25 di oggi nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo. Lo riporta l'agenzia Keystone-Ats, sottolineando che la polizia cantonale ha confermato le informazioni sulla vicenda inizialmente riportate da diversi media, tra cui La Liberté. Tra i feriti una persona è stata trasportata in elicottero del soccorso svizzero Rega. Il luogo dell'incidente è stato transennato e la polizia chiede alla popolazione di non recarsi sul posto. Un portavoce della polizia ha detto che è ancora troppo presto per determinare la causa dell'incendio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Svizzera, autobus prende fuoco: diversi morti e feriti. Testimoni: "Uomo si è dato fuoco"

Articoli correlati

Svizzera, autobus in fiamme nel centro di Kerzers: diversi morti e feriti. Un testimone: “Un uomo si è dato fuoco”Un autobus postale, un pullman adibito a servizio di linea, si è incendiato in Svizzera.

Svizzera, autobus prende fuoco: diversi morti e feritiDiversi passeggeri sono morti e altri sono rimasti feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto intorno alle 18.

Tutto quello che riguarda Svizzera autobus prende fuoco diversi...

Temi più discussi: Allarme bomba (poi rientrato) a largo Chigi: trolley abbandonato davanti alla fermata del bus; Andrea Toselli: Al Pogue Mahone’s la tradizione della festa di San Patrizio fa comunità; Termini-Centocelle, il semaforo è rosso: incidente tra due treni; Campi Flegrei, scossa di terremoto nella notte: magnitudo 2,4.

Svizzera, autobus in fiamme a Kerzers: ci sono morti e feriti. Un testimone: «Un uomo si è dato fuoco all'interno»Ci sono morti e feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero ... msn.com

Svizzera, autobus prende fuoco a Kerzers: diversi morti e feritiDiversi passeggeri sono morti e altri sono rimasti feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo. Lo riporta ... tg24.sky.it

Autobus prende fuoco in Svizzera, 'diversi morti e feriti'. E' avvenuto nel centro di Kerzers, nel Canton di Friburgo. #ANSA facebook

Autobus prende fuoco in Svizzera, ci sono diversi morti e feriti x.com