Un grave incidente si è verificato nel centro di Bangkok, coinvolgendo un treno merci e un autobus. L’impatto ha causato la morte di almeno otto persone e il ferimento di oltre trenta. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le autorità, che stanno valutando le cause dello scontro. La dinamica dell’incidente e le circostanze che lo hanno provocato ancora non sono state rese note ufficialmente. La zona è stata immediatamente isolata per consentire i rilievi.

Grave incidente nel centro di Bangkok, dove uno scontro tra un treno merci e un autobus ha provocato almeno otto morti e oltre trenta feriti. Dopo l’impatto il mezzo pubblico ha preso fuoco, generando un vasto incendio che ha coinvolto anche altri veicoli presenti nell’area. A riferire il bilancio è stata la polizia thailandese. Secondo quanto dichiarato dal capo della polizia di Bangkok, Urumporn Koondejsumrit, almeno 35 persone sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni gravi. L’impatto al passaggio a livello. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 16 maggio 2026 in un trafficato incrocio della capitale thailandese, attraversato ogni giorno da migliaia di veicoli. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Treno si schianta contro autobus, è strage: bilancio pesantissimo

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