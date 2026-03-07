Roma 23enne su auto a noleggio non si ferma all’alt e si schianta contro autobus

Un giovane di 23 anni, alla guida di un’auto a noleggio, non si ferma all’alt della polizia e poi si schianta contro un autobus a Roma. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto anche altri veicoli sulla strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti e i soccorsi, mentre il conducente è stato portato in ospedale.

(Adnkronos) – Senza patente a bordo di un’auto a noleggio non si ferma all’alt della polizia e si schianta contro un autobus. E’ successo ieri poco prima di mezzanotte a Roma. Protagonista un 23enne originario del Montenegro che ha forzato un posto di controllo in via di Torre Spaccata. Immediatamente è partito l’inseguimento da parte delle Volanti con l’auto che una volta raggiunta via dei Romanisti si è scontrato con un autobus. A bordo del mezzo pubblico non c’erano fortunatamente passeggeri mentre l’autista è rimasto lievemente ferito. Anche il ragazzo alla guida dell’auto, risultata priva di assicurazione, è rimasto ferito e si trova ora piantonato in ospedale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Roma, 23enne alla guida di un'auto a noleggio ignora l'alt e si schianta contro un autobusUn giovane di 23 anni, originario del Montenegro, è stato protagonista di un pericoloso episodio avvenuto nella tarda serata di ieri, 6 marzo, a Roma.

